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merkezli 6 ilde operasyonu: 18 gözaltı

merkezli 6 ilde yürütülen / soruşturmasında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 18'i gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.12.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 14:00
Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli meslek gruplarından, aralarında askeri ve sağlık personeli de bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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