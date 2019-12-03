NATO Zirvesi’nde 7 kritik gündem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun kuruluşun 70. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidiyor. Zirvenin yarın yapılacak ana oturumunda konuşacak Erdoğan'ın, NATO'nun ittifak yapısının tartışıldığı bir dönemde Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde müttefiklik üzerine mesajlar vermesi ve terör örgütlerine bazı ülkelerce verilen açık desteğin geri çekilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Erdoğan, tüm gözlerin çevrildiği zirvede NATO'nun misyonu, vizyonu, 21'inci yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri ve tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek.

Terörist oluşumlar gibi asimetrik tehditlere karşı NATO'nun stratejisinin güncellenmesi konusu masada olacak. Türkiye, NATO'ya yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte etmesi gerektiği konusundaki görüşünü yansıtacak. Zirvede ayrıca çevre konularının güncel durumlara adaptasyonu, müttefik kuvvetlerin hazır olması için ek güçlendirmeler, uzayın bir operasyon alanı olarak tanınması, terörizme karşı aksiyon planının güncellenmesi ve savunma yatırımlarında ise müttefiklerin üzerine düşen yükün dengelenmesi konuları da zirvede karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Macron da NATO da Türkiye'nin haklarına saygı göstermeyi öğrenecek"

GÖZLER DÖRTLÜ ZİRVEDE

Başkan Erdoğan bugün ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye meselesinin merkezde yer aldığı dörtlü bir zirve gerçekleştirecek. Zirvede gözler ise "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Macron ile Erdoğan'da olacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da NATO Zirvesi için "NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanmaktadır" denildi. Açıklamada, toplantının sonunda Londra Bildirisi'nin kabul edilmesinin beklendiği de kaydedildi.







STOLTENBERG: 5. MADDE NATO'NUN ÇEKİRDEĞİDİR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Birinci Televizyonu'na (ARD) yaptığı açıklamalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5. maddeye ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Stoltenberg "5. madde NATO'nun çekirdeğidir. Bunun ardındaki düşünce şudur; hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hep birlikte dünyanın en büyük askeri gücüyüz. 5. madde anlaşmanın bir yükümlülüğü. Fransa'dan ve tüm müttefiklerinden bunun yanında durmalarını bekliyorum." AA



'ŞANTAJ İDDİALARI KABUL EDİLEMEZ'

Biri Baltık ülkeleri ve Polonya diğeri Türkiye için olan iki NATO güvenlik planının, birbirinden ayrılarak "Güvenliğin bölünmezliği" ilkesine neşter atılmak istenmesine Türkiye tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında "Bizim Baltıklar için hazırlanan planı yayınlamamızı isteyenler bizimki için de aynı duyarlılığı göstersinler" dernildi. Açıklamada "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır" denildi. Güvenlik kaynakları, bu durumun "Türkiye şantaj yapıyor" şeklinde lanse edilmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak, Türkiye'nin coğrafi olarak NATO'nun güney kanadında yer aldığını ama NATO'nun tam merkezinde olduğu belirtildi.







PUTİN 8 OCAK'TA TÜRKİYE'YE GELECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Kremlin Sözcüsü Dmityriy Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak Çarşamba günü Türk Akım açılışı için Türkiye'ye gelecek" açıklaması yaptı. Peskov açıklamasında, Başkan Erdoğan ve Putin'in önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve bölgesel konuların ele alınacağını dile getirdi.



İSVİÇRE'DE MÜLTECİ, MALEZYA'DA İSLAM ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na katılacak. Erdoğan, bu zirve kapsamında ise özellikle Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptığı çalışmaları anlatacak ve külfet paylaşımı konusunda mesajlar verecek. Erdoğan, 17-19 Aralık'ta ise Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek 5'li zirveye katılacak. Malezya'nın ev sahipliğindeki zirveye, Erdoğan'ın yanı sıra Pakistan, Katar ve Endonezya'nın liderleri katılacak. Müslüman dünyasının sorunlarına çözüm sunmak üzere düzenlenecek zirveye, 450 lider, düşünür ve entelektüel katılacak.



DÜNYANIN GÖZÜ LONDRA'DA

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron en son İstanbul'da Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Suriye 4'lü Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. Zirveye Rusya lideri Vladimir Putin'de katılmıştı.