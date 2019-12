Sultangazi Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un da katılımıyla engelli çocuklar ve aileleriyle birlikte farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi Sahra Sultan Düğün Sarayı'nda düzenlenen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Engellilerin hazırladığı resim sergisini gezen Şenocak, yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu salonda masaları tek tek dolaştı. AK Parti hükumetinin engellilerin her zaman yanında olduğunu ifade eden Şenocak, iktidara geldikleri günden bu yana sosyal yardım konusunda 25 kat daha fazla hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti. Toplumda nüfusun yüzde 12'sinin engelli olduğunu söyleyen Şenocak, her bireyin potansiyel engelli adayı olduğunu bilerek engellilerin yanında olması gerektiğini ifade etti."Sosyal yardım konusunda 25 kat daha fazla desteklerimiz olmuştur"

Engellilerin her gün yanında olmaya çalıştıklarını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz tabi bu günü temsili anlamda gördük. Bizim için engelliler günü diye adlandırdığımız bir günün olmaması lazım. Biz engelli kardeşlerimizin 365 gün yanında olmaya gayret ettik. Biz özellikle AK Parti döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli kardeşlerimize ne kadar hizmet verdiğimizi tüm engelli kardeşlerimiz ve aileleri bilirler. Bizim iktidarımız döneminde bizden önceki döneme göre, yaklaşık 25 kat daha fazla sosyal yardım konusunda desteklerimiz olmuştur. Bunun tekerlekli araçlarından tutunda diğer tüm ihtiyaçlarına kadar bunun yanında engelli kardeşlerimize ödediğimiz maaşlar ve onların bakımını yapan ailelerine ödediğimiz maaşlara kadar birçok alanda çok çeşitli desteklerimiz oldu. Yine aynı şekilde olmaya devam ediyor" dedi.Toplumdaki her bireyin potansiyel engelli adayı olduğunun altını çizen Şenocak, "Toplumumuza baktığımızda nüfusun yüzde 12'sini engelli olarak görüyoruz. Belki biz bugün engelli değiliz ama yarın engelli olmayacağımız anlamını taşımıyor. Daha dün sapa sağlam olan bir kişi bugün engelli pozisyonuna düşmüş olabilir. Yarın ne olacağını bilemeyeceğimiz için bu kardeşlerimizin her daim yanında olmaya devam etmemiz lazım" diye konuştu.

Yaklaşık 2 bin kişilik bir farkındalık etkinliğine öncülük eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ise, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü. Engellere sadece bugünü vermemiz doğru değil ama bir farkındalık oluşması adına 3 Aralık'ı hep beraber kutluyoruz. Biz de bugün yaklaşık 2 bin kişilik ailemizle, hem onlara yemek verdik hem de onlarla birlikte güzel etkinlikler düzenledik. Engellilerin yapmış olduğu resim sergisini AK Parti İstanbul İl Başkanımızla beraber açtık. Şimdi de burada güzel çocuklarımızla beraberiz. Onlar bugün kırmızı giyerek 'Engelleri ortadan kaldıralım', 'Engellerin farkına varalım' diyerek farkındalık oluşturdular. Ben onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Engelin zihinlerimizde olduğunu bilelim" şeklinde konuştu.