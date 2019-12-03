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'ın deport ettiği şüphelisi tutuklandı

'nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan, yasa dışı yollarla gittiği 'da kolluk kuvvetlerince yakalanıp, deport edildiği belirlenen şüphelisi M.Ç., tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.12.2019 15:37
Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç'e bağlı Serem köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan açık dosyası bulunan M.Ç. olduğu belirlendi. M.Ç.'nin, yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, Türkiye'ye deport edildiği kaydedildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı
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