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'da operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede

'nın Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince, 2 aylık takibin ardından  ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 17:28
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Beypazarı'nda, 11 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini de belirlediği şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından, sabah saatlerinde polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda, Sinem Ç., Sezer Sadık M., Fırat K., Adem A., Atilla A., Murat A., Ahmet A., Ayhan T., Necdet B., Gülbeyaz B. ve Nurseda P., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sinem Ç., Sezer Sadık M., Fırat K. ve Adem A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklama talebiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine gönderildi. 7 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede
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