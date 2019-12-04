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Erdoğan çifti 'ndaki resepsiyona katıldı

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AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.12.2019 20:56 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 11:07
Erdoğan çifti Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Başkan Erdoğan Buckingham'a geldi

NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü kutlaması dolayısıyla Londra'da hareketli saatler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere Buckingham Sarayı'na geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katılmasının ardından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

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Erdoğan çifti Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona katıldı
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