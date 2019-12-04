Başörtülü kadına saldırıya 4 yıl hapis istendi

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Beşiktaş'ta sokakta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak Karaoğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'basit yaralama' suçundan 4 yıla kadar hapis istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş'ta öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle Berrak Karaoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayın detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede, 12 Kasım'da polisi arayan müştekinin, tanımadığı bir kadının kendisine saldırarak darp ettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma açıldığı kaydedildi. Olaydan sonra gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Karaoğlu'nun ise ifadesinde, olay günü gittiği bir sergi açılışında alkol aldığını, Beşiktaş'ta sonradan ismini öğrendiği müştekinin kendisine tiksinmiş gibi baktığı için tokat attığını iddia ettiği belirtildi. Olay nedeniyle müştekinin basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek şekilde yaralandığı ifade edilen iddianamede, görüntü izleme tutanağı, müşteki beyanı, şüpheli savunması, Adli Tıp raporu dikkate alındığında, şüphelinin müştekiyi darbettiğinin belirlendiği vurgulandı. İddianamede, "Şüphelinin daha önceden hiç görmediği, aralarında hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı isnat edilen eylemi gerçekleştirdiği, bu haliyle şüphelinin eyleminin halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve kasten yaralama suçlarını kapsadığı kanaatine varılmıştır" denildi. Şüphelinin, 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.