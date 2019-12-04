Bıçaklı saldırıya uğrayan balerin hayatını kaybetti

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir (20), evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.