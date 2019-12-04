Bomba atar mühimmatı patladı: 1 şehit

BUGÜN NELER OLDU

Hakkari- Çukurca karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in piyade tüfeğine monte ettiği bomba atarın mühimmatı, bilinmeyen nedenle infilak etti. Patlamada, Özmen ağır yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, kurtarılamayarak şehit oldu. Konya'nın Akşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Özmen'in cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından toprağa verilmek memleketine gönderildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, Sinan köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 13 asker yaralandı.