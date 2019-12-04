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’de 180 yakalandı

’de, jandarma tarafından düzenlenen 7 ayrı operasyonda, 180 yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 15:00
Çanakkale’de 180 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık, Gelibolu ve Biga'da 7 ayrı operasyona imza attı.

Operasyonlarda 144'ü Afganistan uyruklu, 5'i Filistin uyruklu, 6'sı Eritre uyruklu, 25'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 180 kaçak göçmen yakalandı. 171 can yeleği ele geçirildi.

Kaçaklardan 155'i jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Suriye uyruklu 25 kaçak göçmen ise, 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu'na göre, ikamet ettikleri illere gönderildi.

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Çanakkale’de 180 kaçak göçmen yakalandı
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