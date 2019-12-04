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’a araç temin eden şüpheli yakalandı

Adanada, oto kiralama şirketlerinden kiraladığı araçları Suriye'ye götürüp 'lı teröristlere sattığı gerekçesiyle aranan H.S.Y. (39), polis operasyonuyla yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:23
DEAŞ’a araç temin eden şüpheli yakalandı

Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Hatay, Antalya ve Konya'dan kiraladığı araçları, Suriye'ye götürüp, terör örgütü DEAŞ militanlarına satan H.S.Y.'nin, Adana'da olduğu belirlendi. Polis, bu suçtan hakkında açılan davada firari olarak yargılanan H.S.Y.'yi gizlendiği evde, operasyonla yakaladı.
Hakkında 16 suç kaydı ile 37 arama kararı bulunan şüpheli, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Hiçbir suçum yok. Yarın göreceksiniz" dedi. H.S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DEAŞ’a araç temin eden şüpheli yakalandı
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