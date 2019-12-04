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'deki sondaj geriliminde flaş gelişme: Kritik görüşme 17.30'da

Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile 17.30'da görüşecek

Giriş Tarihi: 4.12.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 13:21
Doğu Akdeniz'deki sondaj geriliminde flaş gelişme: Kritik görüşme 17.30'da

NATO zirvesi için Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi konusunu da kapsayan bir görüşme yapacak. Görüşmenin 17.30'da yapılacağı belirtildi.

Aile fotoğrafının çekildiği NATO Zirvesi'nde kritik görüşme saat: 17:30'da

NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan gazetecilerin soruları üzerine Baltık ülkeleri ve Polonya toprakları dahil tüm NATO üyelerinin topraklarının korunmasının önemsendiğini söyleyen Stoltenberg, "Başkan Erdoğan'la da görüştük, NATO'nun savunma ve güvenlik planlamalarını yeni baştan ele alacağız" diyerek Türkiye'nin beklentilerine olumlu cevap verileceği sinyalini verdi.

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Doğu Akdeniz'deki sondaj geriliminde flaş gelişme: Kritik görüşme 17.30'da
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