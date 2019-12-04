Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yeni ‘Demirtaş’ açıklaması

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlararak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edilip, yeniden cezaevine konulan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu ilişkin bu gece yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Demirtaş'ın devam eden poliklinik kontrolleri için gerekli özenin gösterildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"26/11/2019 günü saat 05.30 sıralarında tutuklu Selahattin Demirtaş'ın odasından çağrı gelmesi üzerine görevliler tarafından odaya girilmiş, ilgilinin rahatsızlandığını bildirmesini takiben gecikmeksizin 112 Acil Servis aranmıştır. 05.42'de ambulansla gelen 112 Acil Servis doktoru tarafından ilk muayene ve gerekli tetkikler yapılarak hayati bulgularının stabil olduğu saptanmıştır. 112 Acil Servis doktoru ilgiliye, kendisini hastaneye sevk edebileceklerini belirtmiş olup, ilgilinin kendisini iyi hissettiğini ve hastaneye gitmek istemediğini beyan etmesi üzerine acil ekibi kurumdan ayrılmıştır. Aynı gün kurum hekimi tarafından muayene edilen ilgilinin, EKG ve vital bulgularının normal olduğu görülmekle kontrol amaçlı Nöroloji, Kardiyoloji ve Gastroenteroloji polikliniklerine sevki önerilmiştir. Bunun üzerine yine aynı gün içerisinde, hastaneye sevk sürecine ilişkin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile temas kurularak ilgili kliniklerden randevu organizasyonu başlatılıp dış güvenlik planlamaları oluşturulmuş ve güvenlik sebebiyle gizli tutulan planlama doğrultusunda 02/12/2019 günü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir. 02/12/2019 günü Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dallar'ında görevli bölüm başkanları ve uzman hekimler tarafından yapılan muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında; akut, hayatı tehdit edici patolojik bulgu saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda poliklinik kontrolleri önerisi üzerine ceza infaz kurumuna dönüşü sağlanmıştır. Önerilen poliklinik kontrolleri için de gerekli planlamalar yapılmıştır. İlgilinin rahatsızlığı öğrenildiği andan itibaren, süreç Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kurumumuz tarafından titizlikle yönetilip takip edilmiştir. Devam etmekte olan poliklinik kontrolleri için de gerekli özen gösterilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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