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'de 420 düzensiz yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 420 düzensiz yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 15:50
Edirne'de 420 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak, Cezayir, Libya ve Somali uyruklu 420 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Edirne'de 420 düzensiz göçmen yakalandı
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