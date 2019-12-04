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'den yargılanan eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve kullandığı tespit edilen eski 2. Sınıf Emniyet Müdürü Adem Dağdeviren, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 16:36
FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Dağdeviren ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasının ardından esas hakkındaki savunmasını yapan eski emniyet müdürü Dağdeviren, FETÖ üyesi olmadığını savundu.

25 bin yeni bylock’çu tespit edildi

Üzerine atılı olan suçları işlemediğini ve suçsuz olduğunu savunan Dağdeviren, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Yapılan müzakere sonrası kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık Dağdeviren'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini ve tutukluluk halinin devamının kararlaştırıldığını kaydetti.

Eski emniyet müdürü Dağdeviren, 2015'te resen emekli edilmiş, hakkındaki soruşturma kapsamında da 17 Eylül 2019'da evinde yakalanmıştı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Dağdeviren'in, örgütün üst yönetimiyle irtibatı olduğu ve örgüt mensuplarının Emniyet Genel Müdürlüğüne sızdırılmasında görevler üstlendiği iddia edilmişti.

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FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası
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