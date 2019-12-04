Instagram silme işlemi nasıl yapılır? Instagram kapatma ve silme linki

Telefonla sosyal medyada fazla zaman geçirdiğinizi düşünüyorsanız veya yaşamınızın her saniyesini artık bir uygulamada paylaşma gereksinimi duymadığınıza karar verdiyseniz artık Instagram'la ilgili fişi çekmenin zamanı geldi demektir. Peki, Instagram silme işlemi nasıl yapılır? instagram hesap silme linki ve 1 hafta beklemeden instagram hesap kapatma işlemi ile ilgili gerekli bilgileri etraflıca aşağıda derledik.

INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram gizlilik tehditleri hakkında endişeli misiniz? Sosyal medyaya bir süre ara mı vermek istiyorsunuz? Ya da siber zorbalıkla mı karşılaşıyorsunuz? Sebep ne olursa olsun, haberimizde Instagram hesaplarını devre dışı bırakma ve silme hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız.

Şu an Instagram bağımlılığınızdan kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız ya da herhangi bir nedenle uzaklaşmak istiyorsanız, hesabınızı devre dışı bırakmaya veya kalıcı olarak silmeye karar verebilirsiniz.

Ancak, instagram hesabı silme konusunda hala bir tereddüdünüz varsa, hesabınızı basitçe devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Bu geçici işlemi karar verirseniz, profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz tamamen gizlenir - ancak tekrar oturum açarsanız, etkinliğiniz geri yüklenir.

INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ NEDİR? İNSTAGRAM'I KALICI OLARAK SİLME

Hesabınızı sonsuza dek silmeye karar verirseniz, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenileriniz ve takipçileriniz sanki hiç yokmuş gibi kaybolurlar. Ve Instagram tarafından uyarılırsınız: "Silinmiş bir hesabı yeniden etkinleştirmek mümkün değildir."

Ayrıca, bir gün instagram hesabı silme işlemi yapmaya karar verirseniz, başka bir hesabın alabileceği aynı kullanıcı adına sahip olamayabilirsiniz. Yani eski kullanıcı adınızı bir daha alamayabilirsiniz.



INSTAGRAM GEÇİCİ OLARAK SİLME

İşte Instagram hesabınızı ve içeriğini geçici olarak silmek için yapmanız gerekenler…

Masaüstünüzde Instagram web sitesini ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfanıza gidin ve "Profili Düzenle" yi tıklayın.

Sayfanın altındaki "Hesabımı geçici olarak devre dışı bırak" ı seçin.

'Neden hesabınızı devre dışı bırakıyorsunuz?' Seçeneğinin yanındaki açılır menüyü açın ve sizin için en uygun olan seçeneği seçin.

İstendiğinde, Instagram şifrenizi tekrar girin.

Son olarak, Hesabı geçici olarak devre dışı bırak'ı seçin.



INSTAGRAM KALICI OLARAK SİLME - INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram hesabınızı silmek için ilk olarak hemen altta yer alana bağlantıya gitmeniz gerekiyor.

INSTAGRAM SİLME LİNKİ

Instagram hesabını silmek için adres: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

İkinci adımda açılan bağlantıda, eğer oturumunuz açık değilse, önce oturumunuzu açmanız ve daha sonra tekrar yukarıdaki bağlantıya gitmeniz gerekir.

Son olarakadımda "Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle" bölümünün yanındaki kutucuktan, hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor.

Hesap silme nedeninizi seçtikten sonra, hesabınızı sileceğiniz asıl bölüm açılacak.

Bu bölümde önce şifrenizi boş kutucuğa girmeniz, daha sonra kırmızı renkli "Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat" yazan butona tıklamanız gerekmektedir.

INSTAGRAM TARİHİ

Instagram 5 Ekim 2010 tarihinde iOS için ücretsiz bir fotoğraf düzenleme ve paylaşım uygulaması olarak Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu.

Uygulama kısa sürede büyüdü. Instagram'ın bu kadar sevilmesinin ilk nedeni, içerisinde bulundurduğu 11 fotoğraf filtresiyle çekilen fotoğrafları daha güzel hale getirmesidir. Buna ek olarak kullanıcılar Instagram'da paylaştıkları fotoğrafları diğer sosyal ağlarda da (Facebook,Twitter,Flickr ve Tumblr) anlık, pratik ve hızlı bir şekilde paylaşma imkanına sahipti. Tüm bunlar uygulamayı kısa sürede popüler yapmıştır. Kısa zamanda geniş kitleler tarafından kullanılan ve önerilen Instagram, çok geçmeden 1 milyon kullanıcı barajına ulaştı.