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’de ’çulara operasyon: 25 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ’u kullandığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında merkezli operasyon başlatıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 08:28
İzmir’de ByLock’çulara operasyon: 25 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'u kullanan şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bylock kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama ve gözaltı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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İzmir’de ByLock’çulara operasyon: 25 gözaltı kararı
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