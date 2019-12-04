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“Kalplerdeki engelleri aşabilirsek fiziki engelleri de hafifletebiliriz”

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019
“Kalplerdeki engelleri aşabilirsek fiziki engelleri de hafifletebiliriz”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bütün engellerin sevgiyle aşılabileceğini belirten Emine Erdoğan, "Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumsal duyarlılığımızı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Hayatın her aşamasında başarıyla bizleri gururlandıran engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Sevgiyle aşamayacağımız engel yoktur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım" paylaşımında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da mesajında, "Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim" dedi.
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“Kalplerdeki engelleri aşabilirsek fiziki engelleri de hafifletebiliriz”
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