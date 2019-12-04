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Macron, /’ye sahip çıktı

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Macron, PKK/PYD’ye sahip çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra'da ABD lideri Donald Trump'la buluşması sırasında yaptığı açıklamada "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle ilgili "Tepki çekmiş olabilir ama sözümün arkasındayım. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım. Türkiye bizimle birlikte savaşmış olan gruplara karşı savaşıyor. Bu gerçekten stratejik bir konu. Uzun vadeli barışı sağlamak için 'düşmanımız kimdir?' Terörist tanımını netleştirmek lazım. Terörle daha etkin mücadele edilmesi gerekiyor" diyerek terör örgütüne sahip çıktı.
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Macron, PKK/PYD’ye sahip çıktı
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