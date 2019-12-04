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açıkladı: Silah kazası sonucu ağır yaralanan askerden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı Çaldıran'da görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu ağır yaralanan askerimizin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığını açıkladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 09:37
MSB açıkladı: Silah kazası sonucu ağır yaralanan askerden acı haber

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Van Çaldıran'da 3 Aralık'ta, pusu-keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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MSB açıkladı: Silah kazası sonucu ağır yaralanan askerden acı haber
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