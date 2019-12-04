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'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı

’ta önceki gün etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığının 2-3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 11:27
Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi Ekipleri, kar kalınlığının yüksek bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Ekip Şefi Fehim Karakaya, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığını ifade ederek "24 saat çalışmamız devam ediyor. Gece-gündüz çalışıyoruz. Çok zor oluyor. Çalışmalarda ekip ekip değişiyoruz" dedi.

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Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
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