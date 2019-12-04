NATO terörle mücadelemize amasız, fakatsız destek vermeli

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Toplantısı için Londra'ya hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda değerlendirmelerde bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Londra'da NATO müttefiklerinin önceliği NATO'nun birlik, bütünlük ve insicamına vurgu yapmak. Türkiye, coğrafi konumunun gereği olarak kendi öncelikleri çerçevesinde NATO ile iş birliği halinde çok yönlü bir dış politika yürütmektedir. Rusya, Çin ve diğer ülkelerle olan iyi ilişkilerimiz müttefiklerimizle olan münasebetlerimizin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısıdır.NATO'nun sağladığı bir güvenlik şemsiyesi bizim için önemli. Ancak ittifakın bir yenilenme içinde olduğu da açıktır. NATO'nun terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin, proaktif davranması gerekir. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Dayanışma ve beraberlik ruhu, NATO'nun 2020'li yıllarda da itibarını ve güvenilirliğini sürdürmesi bakımından elzemdir. NATO'nun caydırıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır. Üye ülkelerin NATO'ya alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz.Türkiye NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 ülkeden biri. Karada, havada ve denizde ileri teknolojilerden de yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenekler sağladık. 2021'de karada NATO çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün komutasını üstleneceğiz. İttifaka havada erken uyarı ve yakıt ikmal uçağı katkısı verebilen 4 müttefikten biriyiz. Denizde ise NATO'nun Daimi Deniz Kuvvetleri'nin tüm dönemlerinde kuvvet teşkiline unsurlarımızla katkı sağlıyoruz. NATO ortak bütçelerine iştirakte ise 8'inci sırada yer alıyoruz. Savunma harcamalarımız GSMH'nin yüzde 1.9'u oranında. DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz. Bu samimi çabalarımızın karşılığını müttefiklerimizden bekliyoruz. Terörle mücadelesinde ülkemize amasız, fakatsız destek verilmesini istiyoruz. Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. 1952'den bu yana yaptığımız katkılar, Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez konumunu gayet net gösteriyor. Ülkemiz ile ilgili kötü niyetli tartışmaları, nazarı dikkate almadık, almıyoruz. Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz" sözlerine dair) Bakanımızın ifadesi aslında... Bu haddini, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama tabii sürekli olarak ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında." şeklinde. Bakıyorsunuz çok farklı ülkelere kaçıyor oradan işte Almanya'ya geçiyor vesaire... Ona benzer binlerce FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor.Biz, bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. Burada İçişleri Bakanlığımız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi o ayrı bir konu. Onu da zaman içerisinde görürüz.(Libya ile yapılan anlaşmaya karşı Yunanistan'ın atması muhtemel adımlarla ilgili soruya) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır. Biz de adımlarımızı atarız, gereği ne ise gereğini de anında yaparız. Dün aldığım bir haberle de Yunanistan Başbakanı Londra'da bizimle bir görüşme talebinde bulundu. Milletim bunu bilsin. Yunanistan'ın girişimleri Libya ile attığımız adımı etkilemez. Çünkü biz Libya ile yazılı anlaşmamızı yaptık. Meclis' imizden geçtikten sonra yürürlük kazanacak.NATO'nun da hududu olan güney sınırlarının ötesindeki terör, çatışma ve bunların tetiklediği düzensiz göç hareketleri, Avrupa- Atlantik coğrafyasının tamamında istikrarı tehdit etti. Türkiye'nin terörle mücadele ve göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlendi. Ülkemiz NATO'nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Müttefiklerimizin terör karşısında ilkeli bir tavır göstermesini istiyoruz.Fransa'yı Doğu Akdeniz olayı ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Bizim, Libya ile yaptığımız çalışma da onları ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Bu konuda bunu gündeme getirmeleri halinde, 'Attığımız adım, Libya'nın, Türkiye'nin egemenlik hakkıdır, bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız' diye kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz. Dolayısıyla egemenlik haklarımızla doğan hakkımızı da kimseyle tekrar masaya yatırmayız.