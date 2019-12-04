Özel Harekât’tan nefes kesen tatbikat

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü 5 gün süren yıl sonu eğitim tatbikatlarını gerçekleştirdi. Tatbikatlar uçak, metro, gemi ve arazide gerçekleştirildi. Tatbikatın ilk gününde gemiden rehine kurtarma, ikinci gününde kaçırılan uçaktan rehine kurtarma, üçüncü gününde ise metrodan rehine kurtarma operasyonları yapıldı. Son iki günde ise arazi faaliyeti tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında iz takibi yapabilen köpekler de kullanıldı. Sarıyer'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen tatbikata Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 personel katılırken İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da tatbikatı yakından takip etti. Çalışkan, "Bu arkadaşlar Afrin'de, Güneydoğu'da nerede görev verilirse yapar" dedi.