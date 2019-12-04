Siz para kazanacaksınız diye halkımı zehirletmem

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanun teklifini veto etmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Daha önce ertelemeler yapıldı ama bu firmalar filtreleme çalışması yapmadı. Havayı kirleten, insanların temiz hava solumasına fırsat vermeyen bu tür kuruluşları ilanihaye çalıştıramayacağız. Bu termik santrallerde daha baştan filtrasyonun yapılması kaydı var ama siz bu karara uymadınız. Siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. '2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim, buna imkan verelim' gibi bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Kendileriyle görüşmelerimiz oldu. "Ne demek, tabii ki yapacağız, biz de insanımızı, çevreyi düşünüyoruz." diye sözler verdiler. Ama bu sözler tutulmadı. Şimdi de kendileriyle görüştüğümüzde 'İşte partikül değerleri şurada iyice düşürüldü, şöyle oldu, böyle oldu' hala bunları konuşuyorlar. Kardeşim istediğin kadar 'düşürdüm' de ben şu anda halkıma bakıyorum.Halkım diyor ki 'Biz, burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz', iş bitmiştir. Buradaki karar verici birinci derecede halkımdır. Buna uymadıkları için benim bunu tekrar Meclis'e göndermekten başka zaten adil hiçbir çarem olamazdı. Meclis'te müzakereler, tartışmalar yapılır, bundan sonra büyük ihtimalle de bunun yolu yeniden bir ihaledir veyahut da bu bölgeye süratle bizim zaten doğalgaz noktasında bir sıkıntımız yok, hemen oraya doğalgazı getirebiliriz ve doğalgazla da buradaki enerji ihtiyacımızı gideririz. İstihdam noktasında belki sıkıntılar yaşanabilir, onu istismar ediyorlar çünkü." Bu arada Erdoğan'ın önceki günkü AK Parti MYK toplantısında da "7 yıldır filtre takmamışsa, 2.5 yıl daha süre vermenin anlamı yok" dediği belirtildi.