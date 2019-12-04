Trump: Başkan Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Toplantısı için gittiği Londra'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Trump, Türkiye ile ilgili sorulara da şu sözlerle cevap verdi: "ABD'nin Türkiye'yle iyi bir ilişkisi var. Suriye konusunda Türkiye iyi iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaşıyorum. Türkiye NATO'da iyi bir müttefik ve öyle de olacak. El Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcıydı. Türkiye ve Türk askerinin tamamen kontrolü altındaki alanlardan uçtuk, kesinlikle çok destekleyicilerdi. Ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi biliyorlardı. Türkiye daha iyi ve daha destekleyici olamazdı ve bence bu önemli. Türkiye, Obama yönetimi döneminde Patriot almak istediğini ancak Obama yönetiminin defalarca iletilen talebe olumlu yanıt vermedi. Bunun üzerine Türkiye Rus sistemine yöneldi. Şimdi yapacakları şey, ister Rusya ister Çin olsun başka ülkeye gitmek olacak. Bunu yapmak istemiyorlar. Dünyadaki en iyi savaş uçaklarını almak istiyorlar. Çok sayıda almak istiyorlar ve halihazırda milyarlarca dolar koydular."