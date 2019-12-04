Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi. Trump, Türkiye için "Oldukça iyi bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor. NATO hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.