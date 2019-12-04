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Trump'tan flaş Türkiye açıklaması

Londra'da gerçekleşen Liderler Zirvesi hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye bir NATO ülkesi olarak oldukça iyi bir iş çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 16:50
Trump'tan flaş Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi. Trump, Türkiye için "Oldukça iyi bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor. NATO hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.

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Trump'tan flaş Türkiye açıklaması
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