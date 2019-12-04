Van’da uyuşturucu kaçakçılarına şok operasyon: 24 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yine nefes aldırılmadı. Edinilen bilgiye göre, bu yıl içerisinde Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 ayrı yakalamada 799 kilogram Eroin, 100 kilogram Toz Esrar, 1 kilo 130 gram Metamfetamin ve 50 kilo 640 gram Asit Anhidrit Maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemleri ardından serbest kalırken 6 şüpheli ise tutuklandı.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yine bu kapsamda Van Emniyeti yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Ekipler 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Van merkezinde 12, Başkale ilçesinde 2, Saray ilçesinde 8, Özalp ilçesinde 3, İstanbul'da 1, Diyarbakır 1 ve Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 4 ilde 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MİLYONLARCA PARA, BİNLERCE BANDROLSÜZ KAÇAK SİGARA

Gözaltına alınan şüphelilerin işyeri, ikamet ve üst aramalarında, 115 bin 750 lira, 12 bin 500 dolar, 31 milyon İran tümeni, 47 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kriptolu telefon ve 9 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunamayan kaçak sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Aybüke DEDE / SABAH