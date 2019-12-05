AK Parti'den açıklama: CHP ve İYİ Parti’nin yalan siyaseti çöktü

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu AA'ya açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yalan üzerine kara propaganda yürüttüğünü belirten Akbaşoğlu "Bu yalanlar çökmüştür" dedi.

İşte Akbaşoğlu'nun açıklamaları;

CHP ve İYİ Parti tarafından yalan siyaseti üzerinden algı oluşturmaya yönelik kara propagandalar ve operasyonlar yürütülüyor.

Türkiye son zamanlarda çok stratejik kazanımlar elde ediyor. Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç yaşanırken muhalefet, milli yaklaşımlardan uzak, kendi partisel ve kişisel çıkarlarını düşünerek hareket etmemeli. Muhalefet bu başarıları hazmedemiyor.

Türkiye'nin kazanımlarını hazmedemeyenler, yalan ve algı operasyonlarıyla gündemi değiştirmek suretiyle bu başarıları örselemek, örtmek ve gündemden düşürmek istiyorlar. Bunun için de yalan siyasetine, algı yönetimine başvuruyorlar. Sonuç itibarıyla yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ama bunların ki yatsıya kadar bile sürmedi.

CHP, bir yalan siyaseti üzerine 15 güne yakın milletimizi meşgul etti. Biz de bu yalan üzerine CHP yönetimini, hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem de milletimizden özür dilemen davet etmiştik. Şimdi İYİ Parti bir örneklik teşkil etsin, CHP'nin yapamadığını yapıp, lütfen kamuoyundan özür dileyerek erdemli siyaset anlayışının bir numunesini hiç olmazsa göstersin.

Kimse bu operasyonun figüranı olmamalı. Hakikati ve kendilerine saygıyı önceleyenler mutlaka bu lekeyi temizlemeliler.

Muhalefet, acaba milletimizi aldatabilir miyiz, buradan siyasi bir çıkar elde edebilir miyiz yaklaşımı sergiliyor. Muhalefeti ahlaklı siyasete davet ediyorum. Milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Meclis Başkanımızdan, Diyanet İşleri Başkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum."