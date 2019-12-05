“Bu ülkenin yargısından Kılıçdaroğlu elini çeksin”

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında yargıya yönelik iftiralarına yanıt verdi:Allah aşkına bu ülkenin yargısından, bu ülkenin mahkemelerinden, bu ülkenin hakim ve savcılarından Kemal Kılıçdaroğlu elini çeksin. FETÖ'yü yargılayan hakimleri, savcıları saraydan emir almakla suçladı. Böyle bir dili, böyle bir nefret dilini bir siyasetçi nasıl konuşabilir? İstediğin kararları vermeyen hakimleri namussuz ilan edeceksin, emniyet görevlilerine 'sarayın emniyet görevlileri, sarayın polisi' diyeceksin. Bu ülkenin askerine 'sarayın askeri' diyeceksin.