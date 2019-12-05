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cinayetinde flaş! Katil zanlısı mahkemeye sevk edildi

’da balerin ’i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren açık cezaevinden iki kez firar eden hükümlüsü Özgür Arduç adliyeye sevk edilmişti. Arduç işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 5.12.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 13:59
Ceren Özdemir cinayetinde flaş! Katil zanlısı mahkemeye sevk edildi

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç adliyeye sevk edilmişti.

MAHKEME SEVKİ GERÇEKLEŞTİ

Katil zanlısı Arduç'un "Canavarca hisle adam öldürme" suçundan tutuklanmak üzere işlemlerinin ardından mahkemeye sevki gerçekleştirildi.

İFADESİNDE KAN DONDURAN SÖZLER

Aynı zamanda katilin ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler ise kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" ifadelerini kullandı.

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Ordu Efilli Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta firar ettikten sonra, sürekli birilerini öldürmeyi düşündüğünü anlatan Arduç, ifadesinde şunları söyledi:

site:sabah.com.tr ceren özdemir katili ile ilgili görsel sonucu

"Birçok bayanı öldürmek için takip ettim. Ancak çevrede başka insanların olması nedeniyle olayı gerçekleştiremedim. Bu amaçla bir dükkanın önünden geçerken bıçağı çaldım. Olay günü Süleyman Felek Caddesi üzerinde kızı gördüm, takip ettim. Evinin önüne geldiğimizde montumun cebindeki bıçağı çıkartarak, koluma soktum. Amacım, kızı öldürüp, çantasını almaktı. Bu sırada kız kapı ziline bastı. Üst kat camından bir bayanın baktığını gördüm. Kapı açılınca kız içeri girdi. Ben de arkasından 'Bakar mısınız, burada Metin diye biri oturuyor mu?' dedim. Bana dönmesiyle birlikte bıçağı rastgele iki defa sapladım. Koşarak oradan uzaklaştım."

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Ceren Özdemir cinayetinde flaş! Katil zanlısı mahkemeye sevk edildi
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