Avrupa’nın ilk çevre dostu camisini açtı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan dün, İngiltere'nin Cambridge şehrinde Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yapılan Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi özelliği taşıyan Cambridge Merkez Camisi'nin açılışını yaptı. Erdoğan burada şunları söyledi:* Bu ibadethane yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum. İnsanlık olarak gerçekten sancılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Demokrasini beşiği olmuş ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor. Müslümanlara ve yabancılara ait işyerleri, evler, ibadethaneler hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Bu eylemlerden sadece Müslümanlar değil, Museviler, siyahlar, etnik kimliği, görünüşü, dini aidiyeti farklı olan diğer kesimler de nasibini alıyor.* Geçtiğimiz dönemde Yeni Zelanda'da camilere, Sri Lanka'da kiliselere, Amerika'da sinagoglara yönelik terör eylemleri oldu. Şayet bir yerde ibadethanelere hedef alınıyorsa, bombalanıyorsa, yakılıyorsa, siviller vahşice öldürülüyorsa, insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir.* Bunun için Türkiye olarak her fırsatta terörün sadece ülkemizin değil, tüm insanlığın ortak düşmanı, ortak sorunu olduğunu söylüyoruz. Türkiye, DEAŞ'a karşı dünyada en büyük mücadele veren bir ülkedir. Çünkü DEAŞ'lının İslam ile alakası yoktur ve onlar bizden değildir.* Terör örgütleri arasında iyi-kötü ayrımına gidilmesini de reddediyoruz. Coğrafyamızı göz yaşına boğan teröristlerin hepsi DEAŞ'lı da olsa, FETÖ'cü de olsa, PKK'lı, YPG'li de olsa, hatta ve hatta Christchurch'te olduğu gibi Neo Nazi de olsa aynı zihniyetin mensuplarıdır. Adı sanı, ideolojisi ne olursa olsun, bunların tamamı kana susamış vampirlerdir, insanlıktan çıkmış canilerdir.* Londra Köprüsü'nde sivilleri öldürenlerle kiliselere, sinagoglara saldıranlarla ülkemizde 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cüler arasında hiçbir fark yoktur.