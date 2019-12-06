Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili flaş açıklamalar

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Hepimizi derinden yaraladı. Bu tür hadiselerin asla yaşanmaması bizim ortak dileğimiz. Zanlının 1 Aralık'ta firar etmesinin ardından hemen yakalama çalışmaları başlatılıyor. Zanlı aranırken bu cinayet gerçekleşiyor. Başsavcılığımız olayı tüm yönleriyle soruşturmaktadır. Yargı hakettiği cezayı verecektir. Açık cezaevine alınması ve firar etmesiyle ilgili de idari soruşturma başlatıldı.

Bakan Gül'den flaş açıklamalar

İYİ KANUN İYİ UYGULAMALARLA HAYAT BULUR



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Gül'ün açıklamasından öne çıkanlar:

Hukuk düzenimizin bu reformlarla daha ileriye ulaşması uygulamaların sahiplenmesiyle mümkündür. İyi kanun unutmayalım ki iyi uygulamalarla hayat bulur. Hatta iyi uygulama yasak oyuncuya yön vermeli daha yüksek standartlarda düzenleme yapılmasını teşvik etmelidir.

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'i katleden cani hakkında flaş açıklama

Reform irademizin sahiplenilmesi ve düzenlemelerin iyi uygulanması halinde özgürlük ve güvenlik dengesi oluşacak, milletimizin adalet bekentisine uygun daha iyi yargısal işleyişler hayata geçirilecektir.

Yargının saygınlığının kararlarının saygınlığıyla mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Yargıya güven kararlarına güven ile mümkündür. Çünkü yargı kararlarıyla konuşulur. Sadece davanın taraflarının değil adalet duygusunun ve kamu vicdanını tatmin eden, sağlam, anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Olaydan kesin hükme kadar bütün bir yargı sürecinin tek hakemi millettir.

Öte yandan bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanının yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek söylemek istiyorum