Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > “Beceremiyorlarsa yardım istesinler”

“Beceremiyorlarsa yardım istesinler”

Giriş Tarihi: 6.12.2019
“Beceremiyorlarsa yardım istesinler”
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un içme suyu durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İstanbul'da, dünyanın en ileri teknolojiye sahip içme suyu temin sistemini yaptıklarını belirten Eroğlu, 2 bin 602 kilometre isale hattı ve 600 dev tesis inşa ettiklerini belirtti. Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı olmadığını belirten Eroğlu, "Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyebilirler. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben de zaten bir haftadır çalışıyorum. A, B ve C planlarımız da hazır" dedi. ANKARA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
“Beceremiyorlarsa yardım istesinler”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN