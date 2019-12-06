“Beceremiyorlarsa yardım istesinler”

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un içme suyu durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İstanbul'da, dünyanın en ileri teknolojiye sahip içme suyu temin sistemini yaptıklarını belirten Eroğlu, 2 bin 602 kilometre isale hattı ve 600 dev tesis inşa ettiklerini belirtti. Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı olmadığını belirten Eroğlu, "Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyebilirler. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben de zaten bir haftadır çalışıyorum. A, B ve C planlarımız da hazır" dedi. ANKARA