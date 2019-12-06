Çanakkale’de uyuşturucuya 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Biga ilçesi Akköprü köyü Arnavut Dere mevki ile Geyikkırı köyü ormanlık alanda 4-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 kilogram kubar esrar ele geçirilmiş, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma tarafından olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonda S.İ. ve S.S.O. gözaltına alındı. Operasyonlarda 8 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmada işlemleri devam ediyor.

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