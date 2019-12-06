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İşleri Başkanlığından 'li Yokuş hakkında suç duyurusu

İşleri Başkanlığı, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 12:41
Diyanet İşleri Başkanlığından İYİ Parti'li Yokuş hakkında suç duyurusu

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Yokuş'un, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinin Cibuti'de yaptırılan caminin açılışına katılmaları için özel uçak kiralandığını öne sürdüğü, aynı iddianın İYİ Parti grup toplantısında da gündeme geldiği belirtildi.

AFRİKA PARLAMENTER BİRLİĞİ KONFERANSI İÇİN...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti'deki cami açılışı için herhangi bir uçak kiralanmadığı bildirilen dilekçede, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere, Türk Hava Yollarının TK0686 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan 29 Kasım 2019'da Cibuti'ye hareket ettiği, ardından Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için Cibuti'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.

Halkı yanıltıcı ve iftira içerikli söz konusu beyanların, insaf ve vicdanla bağdaşmadığı ifade edilen dilekçede, anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının güven ve itibarını sarcısı beyanları nedeniyle İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda iftira suçunu düzenleyen hüküm gereği cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İYİ Parti'nin ahlaksız iftirasına belgeli yanıt

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Diyanet İşleri Başkanlığından İYİ Parti'li Yokuş hakkında suç duyurusu
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