Evlat nöbetindeki anneden Kılıçdaroğlu’na mesaj: Hakkımı ona helal etmiyorum

BUGÜN NELER OLDU

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 94 gündür devam ediyor. Umutlu bekleyişlerini sürdüren ailelerin sayısı önceki gün bir annenin katılımıyla 58'e yükselmişti. Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine ve Şehmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 84 gündür oturma eylemini sürdürüyor.Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Emine Kaya, oğlunu HDP'lilerin kaçırdığını belirterek 94 gün değil, 94 yıl da geçse oğlunu almadan gitmeyeceğini ifade etti. HDP'lilerin parti binasını bırakıp kaçtığının altını çizen acılı anne Kaya, "Burayı terk etmişlerse bizim hiç umurumuzda değiller. Ama biz burayı terk etmeyeceğiz. Çocuklarımızı bıraksınlar biz burada durmayız. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'a geçmiş olsun demiş. Ben Meclis'e yanına gittim, 'Çocuklarımızın bırakılması için destek versin bizlere' diye, hiç sesini çıkarmadı. Biz insan değil miyiz? Bize de destek verseydi. Hiçbir zaman Kılıçdaroğlu bizlere 'geçmiş olsun' demedi. Bizim de hakkımız var ve ben hakkımı helal etmiyorum kendisine. HDP çocuklarımızı bırakana kadar biz buradan ayrılmıyoruz. Havalar soğudu, bunun için de kendimize çorap örüyoruz ve evde de perişanız, burada da perişanız. Çocuklarımızı bıraksınlar artık, yeter. HDP ve PKK'nın farkı yok bizler açısından, HDP çocuklarımızı bıraksın" dedi.