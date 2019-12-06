Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı

'da aranan şüphelisi eski üsteğmen 'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski üsteğmen, 'de gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 11:33
Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay 3. Ağır Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kararı verilen ve Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapmaktayken ihraç edilen Mustafa M'nin Eskişehir'de saklandığını belirledi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da tespit edilen Mustafa M, saklandığı hücre evinde yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN