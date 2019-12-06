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Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ()  Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri, yeni kurulan ’ne devredilmek üzere durduruldu. Meclisin binası boşaltılırken sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.12.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 12:34

11 farklı kulüple faaliyet göstererek gençlerin ilgi alanlarıyla ilgili etkinlikler düzenleyen İBB Gençlik Meclisi yeniden yapılandırılmak üzere faaliyetleri durduruldu. Gençlik meclisi, yeni oluşturulan Kent Konseyi'ne bağlanacak. Bu kapsamda sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı. İBB Gençlik Meclisi'nin binası da boşaltıldı. Binadaki gençlik meclisi yazıları da söküldü. Binayı Kent Konseyi kullanacak. Kent Konseyi'nin kuruluşu tamamlandıktan sonra gençlik meclisinin yeniden kurulacağı öğrenildi.

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İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu
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