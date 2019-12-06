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Son dakika: , Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

Parti kurma hazırlığında olan 'nun kurucular kurulunda yer alan eski CHP'li müftü ayrıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 15:55
Son dakika: İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

Eski milletvekili İhsan Özkes Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında olmayacağını duyurdu.

Özkes, "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım" dedi..

ÜSKÜDAR'DA SEÇİLEMEMİŞTİ

Bir dönem Üsküdar Müftülüğü de yapan ve 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı olan İhsan Özkes, seçilemeyince milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

Özkes CHP'den istifa etttikten sonra adı bir dönem MHP ile anılsa da hiçbir partiye üye olmamıştı.

Şimdiki deneme içerden geliyor

Engin Ardıç yazdı...

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Son dakika: İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı
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