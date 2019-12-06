PKK ve FETÖ’ye meydanı bırakmayın

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Londra'da önceki İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Erdoğan şu mesajları verdi:* Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde rahatça oyun oynanan değil, bölgesinde oyun kuran, oyun bozan kararlı bir Türkiye var.* İslam, barış dinidir. Terörün yanına sıfat olarak İslam'ı koyamazsınız. Yeni Zelanda'da 51 Müslüman'ı şehit edenler kimdi? Hristiyan. Biz diyor muyuz Hristiyan terörist?* Sizlerden, bu ülkedeki özgürlükleri suistimal eden PKK-YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz. Muhataplarınıza bu ihanet çetelerinin gerçek yüzünü anlatınız. Terör örgütlerinin fanatizminin, gençlerimizin heyecanını yönlendirmesine lütfen göz yummayınız. Dünyaya örnek olan engin Müslüman hoşgörüsünü hiçbir zaman yitirmeyiniz. Hukuk, demokrasi ve meşruiyet zemininden kesinlikle ödün vermeyiniz. Sizler hak ve adaletin sözcüsü olursanız, terör destekçilerinin yalan ve iftiraları boşa çıkacaktır.