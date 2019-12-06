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Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor! Yeni oyun din üzerinden kurgulanıyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü /, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye kuzeyindeki Resulayn ve 'ı teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yeni bir algı operasyonuna hazırlanıyor. Buna göre terör örgütü, "Türkiye ve sahadaki ortaklarının Hıristiyanları hedef aldığı" algısını oluşturmayı amaçlıyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.12.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 15:21
Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor! Yeni oyun din üzerinden kurgulanıyor

"TÜRKİYE HRİSTİYANLARA BASKI YAPIYOR" ALGISI İÇİN HAZIRLANIYORLAR

Hristiyanlar için önemli olan Khabur bölgesinin bulunduğu Tel Tamar kasabasından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına zaman zaman taciz ateşi açan teröristler, Mehmetçiğin söz konusu bölgeyi hedef alması için çaba harcıyor. Terör örgütü böylece "Türkiye ve sahadaki ortaklarının Hıristiyanları hedef aldığı" algısını oluşturmaya amaçlıyor.

Dünya Aramiler Konseyi yetkilileri de bölgenin Hıristiyanlar için önemine dikkati çekiyor. Turabdin bölgesinin merkezi konumundaki Midyat gibi Tel Tamar'daki Khabur bölgesinin Hristiyan toplulukları için aynı konumda olduğunu ifade eden yetkililer, Tel Tamar'daki Hıristiyan nüfusunun büyük bölümü önce DEAŞ, daha sonra ise terör örgütü PKK/YPG baskısı nedeniyle kaçtığını belirtiyor.

KENDİLERİ HRİSTİYAN PİSKOPOSLARI TEHDİT EDİYOR

Öte yandan, Dünya Aramiler Konseyi'nin 23 Ağustos 2019'daki bildirisinde, YPG/PKK'lı teröristlerin genç Aramileri öldürdüğü, yaşlı Arami öğretmenleri de ölene kadar dövdüklerini belirtilmiş, Ortodoks ve Katolik Hristiyan piskoposların evlerinde tehdit ve sindirme amacıyla silahla uyarı atışlarının yapıldığını aktarılmıştı.

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