Başkale ve Özalp Belediyesine görevlendirme

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Başkale Kaymakamı Asım Solak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Acar'ın hakkında terör suçları kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6714 sayılı soruşturma ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olması ve gözaltı sürecinin devam etmesi göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Başkale Kaymakamı Asım Solak'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

ÖZALP BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Özalp Belediye Başkanı Almaç hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma" suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık'ta gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşıldı. Almaç, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı."

Açıklamada, Belediye Kanununun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'in "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

İKİKÖPRÜ BELDE BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME

Batman'da Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine görevlendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/294 esas sayılı dava dosyasının derdest olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Karabulut'un, devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık 2019 tarihli onayıyla geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı'nın İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.