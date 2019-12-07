Eski Ulaştırma Feridun Bilgin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Feridun Bilgin son günlerde sıkça araştırılan kişiler arasında yer alıyor. Bir dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevinde de bulunan Feridun Bilgin'in nereli olduğu da aynı şekilde merak ediliyor.

FERİDUN BİLGİN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985-1987 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcılığı, 1991 yılında Planlama Uzmanlığı, 1992 yılında ise aynı yerde Grup Başkanlığı, aynı yıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü, 1996-1999 yılları arasında T.C. Üsküp Büyükelçiliği'nde Ekonomi Müşavirliği yapmıştır. 15 Ekim 2003 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdür Vekili görevine, 2 Kasım 2007'de ise aynı göreve asaleten atanmıştır.

30 Haziran 2010'da Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Vekilliği, 30 Temmuz 2010 tarihinden 2014 yılına kadar Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2014 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştır. Bilgin, 7 Mart 2015'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi. Bilgin, evli ve iki çocuk babasıdır.