FETÖ’nün SAT’çılarına müebbet hapis cezası

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FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıkları'nda görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada eski Binbaşı Hakan Egemen "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski Albay Şeyhmus Direk, "örgüt üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilirken, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Sanıklardan 4'ünün tüm suçlardan beraatine karar verilirken, 11 sanığın tahliyesine hükmedildi.