Troya Müzesi finale kaldı

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Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzesi, Avrupa Konseyinin desteğiyle faaliyet gösteren Avrupa Müze Forumunun düzenlediği "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020"de finale kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşsiz atmosferi, yaratıcı sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen, eğitim ve sosyal alanlarda sorumluluk üstlenen ve kalite standartlarını geliştiren müzelere verilen ödüllerde finale ulaşan Troya Müzesi'nin bu başarısını sosyal medyadan hesabından duyurarak, müzede emeği geçenleri kutladı.Bakan Ersoy, paylaştığı mesajda, "Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020"de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya'yı ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorum" dedi. "Avrupa Yılın Müzesi 2020" ödülünü kazanacak olan müze 29 Nisan-2 Mayıs 2020 arasında Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru'daki Wales Ulusal Müzesi'nde düzenlenecek Avrupa Müze Forumu Yıllık Konferansı'nın son gününde törenle açıklanacak. Avrupa Müze Forumu'nun ana ödülü olarak kabul gören Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü daha önce Türkiye adına 1997'de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi kazanmıştı. Troya Müzesi 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen yarışma sonucu belirlenen proje kapsamında yapılmaya başlanmış; resmi açılışı da 18 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. ANKARATROYA Müzesi'nin finale kalması, Çanakkale'de sevinçle karşılandı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödülünün, Çanakkale'ye ve Troya Müzesi'ne çok yakışacağını ifade etti.