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Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.12.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 12:07
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Akdeniz'de uluslararası hukuk kurallarından kaynaklanan tüm egemenlik haklarını ve/veya yetkilerini kullandığı deniz alanlarının, bütün ilgili faktörler göz önünde bulundurularak adil ve hakça sınırlandırılmasının yapılmasını kararlaştırdı.

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Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı
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