Uludağ’a çıkacaklar dikkat! Bursa Uludağ teleferik çalışma saatleri değişti! İşte 2019 yılı teleferik saatleri

En önemli kayak merkezlerimizden biri olan Uludağ ile ilgili son dakika haberi geldi. Hergün binlerce turisti ağırlayan Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferik sistemi ile ilgili çalışmalar nedeni ile yeni bir uyarı yayımlandı. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferiği olan Bursa Teleferik Aş. kış bakımına alınmasının ardından sezon öncesi çalışma saatlerini de tekrar düzenledi.

TELEFERİK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLENDİ!

Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, 'Bugün itibarıyla çalışma saatlerimiz 08.00- 20.00 olarak güncellenecektir. Değerli misafirlerimizin bilgisine" denildi.