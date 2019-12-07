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Uludağ’a çıkacaklar dikkat! Uludağ teleferik çalışma saatleri değişti! İşte 2019 yılı teleferik saatleri

’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ beyazlara bürünürken, teleferikle zirveye çıkacaklara uyarı geldi. Uludağ teleferik çalışma saatleri sık sık vatandaşlar tarafından araştırılan bir konu olmuştur. Yüksek yolcu taşıma kapasitesine rağmen yer yer yoğunluk olan teleferik çalışma saatleri değişti! Haberimizde, bakım nedeni ile değişen Uludağ teleferik çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 09:37
Uludağ’a çıkacaklar dikkat! Bursa Uludağ teleferik çalışma saatleri değişti! İşte 2019 yılı teleferik saatleri

En önemli kayak merkezlerimizden biri olan Uludağ ile ilgili son dakika haberi geldi. Hergün binlerce turisti ağırlayan Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferik sistemi ile ilgili çalışmalar nedeni ile yeni bir uyarı yayımlandı. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferiği olan Bursa Teleferik Aş. kış bakımına alınmasının ardından sezon öncesi çalışma saatlerini de tekrar düzenledi.

TELEFERİK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLENDİ!

Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, 'Bugün itibarıyla çalışma saatlerimiz 08.00- 20.00 olarak güncellenecektir. Değerli misafirlerimizin bilgisine" denildi.

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Uludağ’a çıkacaklar dikkat! Bursa Uludağ teleferik çalışma saatleri değişti! İşte 2019 yılı teleferik saatleri
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