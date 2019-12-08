28 Aralık’ta CHP’ye veda edecek

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Burdur'daCHP'nin ilçe kongreleri öncesi delege seçimlerinde iki dönemdir Merkez İlçe Başkanı olan Sıdıka Oğuzkan'a yapılan ayrımcılık büyük tepki çekti. CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ile CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Oğuzkan'ın seçimlere yönelik baskısından yılıp adaylıktan çekilen Oğuzkan, SABAH muhabirinin röportaj teklifini kabul etmeyerek, "Benim özelim olarak kabul edin. Ancak 28 Aralık'ta yapılacak kongrede kürsüye çıkıp konuşacağım ve her şeyi orada anlatacağım. Sonra da partime partililerime veda edip çıkıp gideceğim" dedi. Oğuzkan'a yapılan baskı ve 'garson' ayrımcılığına partililer sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Nazife Meral Demirtaş, "Atamın güzel kızı Antalya dan seni yakinen takip edenlerdenim. Cumhuriyet adına Burdur'da nasıl bir mücadele ettiğini bilirim. Maalesef parti iyice rayından çıkarılıyor. Feda emek göz önüne alınmıyor artık" yorumunu yaptı. Emine Altınsoy da, "Cumhuriyet kızı olduğu için layık görüldü. Örgüt terbiyesini de aldı aile terbiyesinde aldı. Yazıklar olsun size. Mükafatı böyle mi olacaktı" düşüncelerini paylaştı. Ralli Muro adını kullanan bir takipçisi ise, "Sıdıka ablacım sen onlar gibi olmadığın için seni istemiyorlar. Yalan dolan yok sahtekarlık yok düzenbazlık yok hırsızlık soysuzluk yok. Pazarcılık ve garsonluk yapıyorsan ailen için yapıyorsun. Meyve veren ağaç her zaman taşlanır" dedi. Hasan Aydoğdu ise, "Sıdıka bunları hak edecek sizlere ne yaptı? Gecesini gündüzüne kattı. Kar kış yağmur soğuk demedi çalıştı. Sizleri yarı yolda bırakmadı. Bir gün olur keser döner sap döner" diye konuştu.