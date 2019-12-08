Başkan Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

"Ufuk açıcı kararların alınmasını beklediğimiz önemli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. İstişare gayesine ulaşabilmesi için alınan kararların tatbiki de önemlidir. Ümmetin dertlerine deva üreten platformlara ancak böyle dönüşebiliriz.

SADECE ZEKAT MÜESSESESİNİ ÇALIŞTIRABİLSEK FAKİR KALMAZ, AMA 350 MİLYON MÜSLÜMAN FAKİR

Tüm imkanlarımıza rağmen İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı yüzde 10'u dahi bulmuyor. Çok daha vahimi İİT teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Gelişmişlik ve milli gelir anlamında da ülkelerimiz arasında çok fark olduğunu görüyoruz. En zengin İslam ülkesiyle en yoksul arasında milyonlarca fark var. 200 kattan fazla. Bir taraf şatafat içerisinde yaşarken bir taraf hayatını devam ettirmekte zorlanıyor. Demek ki müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini çalıştırmıyor. Sadece zekat müessesini işletsek fakir kalmaz.

BAŞKALARINI SUÇLAMADAN KENDİMİZİ HESABA ÇEKMELİYİZ

Bu tabloya bakıldığında samimi bir özeleştiri yapmamız gerektiğini görürüz. Sorunlarımızı görmezden gelmenin, yok saymanın kimseye bir faydası yoktur. Olmayacaktır. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Belki acı söylüyorum ama gerçeği söylüyorum. Rabbimizin bizlere bahşettiği onda imkana ve zenginliğe rağmen neden ticarette, gelir adaletinde, yatırımlarda, dış politikada önde olmadığımızı hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor. Başkalarını suçlamadan önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz. İşbirliğini geliştirmenin, ortak projelerle kalkınmanın yollarını aramalıyız.

TÜRKİYE BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

Türkiye son 17 yılda büyük bir başarı hikayesi yazmıştır. Ekonomimize sabota girişimlerine rağmen istikrarlı şekilde yolumuza devam ettik.Bankacılık sektörümüz, alt yapı ve şoklara karşı yapısıyla düzeyini koruyor. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 8 olan uluslararası standartların oldukça üzerindedir. THY bugün dünyanın en çok yerine uçan havayolu şirketidir.

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