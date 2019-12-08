Burdurlu kadınlardan Oğuzkan’a destek

BUGÜN NELER OLDU

CHPBurdur İl Başkanı İzzet Akbulut'un 'Garsondan başkan olmaz' diyerek baskı yaptığı İlçe Başkanı Sıdıka Oğuzkan'a Burdurlu kadınlardan destek geldi. AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, "Eşitlik ve demokrasi CHP'nin sadece tüzüğünde var, beyinlerinde olmadığını bir kez daha gördük. Kadına en çok değer veren parti AK Parti. Tüm kadınlara kapımız açık" dedi. 2 yıldır garsonluk yapan Birgül Akdemir de "İşimden hiç gocunmadım. Bu olay skandal. Garson da siyaset yapar. Özür dilemeliler" ifadesini kullandı.